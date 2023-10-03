مياه سوهاج تبحث رفع كفاءة محطات الصرف الصحى مع شركاء التنمية الأوروبيين

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، بمسئولى المكتب الاستشاري الألمانى PMC لإدارة مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من بنك التعمير الألمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الاوروبى EIB والمفوضية الأوروبية EU، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO وحكومة جمهورية مصر العربية، والذى يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور المهندس اندرياس قائد فريق العمل والمهندس ماجد رضا نائب المدير الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس اسامة يونس الخبير الهيدروليكى؛ لمناقشة موقف مشروع صرف صحى اولاد عزاز ومنطقة المنياوى وتاهيل المحطة الإنجليزى بمحطة مياه سوهاج غرب الجارى الاعداد لها، ودراسة إعادة تأهيل ورفع الكفاءة التصميمية لمحطات رفع الصرف الصحي بمركز ومدينة سوهاج وطهطا.



وأكد المهندس أبو ضيف محمد جبر رئيس وحدة المشروعات، أن المشروعات المخطط تنفيذها تستهدف توفير إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية وتنفيذ تلك المشروعات، وفق نظام مخطط ومستدام.

واوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط ان الاجتماع تناول مناقشة دراسة إعادة تأهيل ورفع الكفاءة التصميمية لمحطات رفع الصرف الصحي رقم 5 بمدينة طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية الحالية 65665 متر مكعب لكل يوم وتخدم 420 الف نسمة حتى عام 2044، وكذلك محطة رفع صرف صحي رقم 6 الرئيسية بنزلة علي والتى تبلغ طاقتها التصميمية 69120 متر مكعب لكل يوم وتخدم 555 الف نسمة حتى عام 2044 هذا بالاضافة الى محطة رفع الصرف الصحي رقم 1 الرئيسية بمدينة سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 64800 متر مكعب لكل يوم وتخدم 560 الف نسمة لعام 2044.