الاتحاد المصري يكشف عن ودية جديدة للمنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، عن لقاء ودي جديد مع فريق الأردن استعدادًا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وأصدر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابة الرسمي مساء اليوم عن تحديد مباراة ودية استعدادًا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قائلا:" يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى ، مباراة ودية مع الأردن يوم 12 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة خلال معسكره الذى ينطلق بأحد فنادق القاهرة اعتبارا من الاثنين المقبل على أن يطير المنتخب يوم 13 أكتوبر لأداء ودية ثانية مع أوزبكستان يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ".

أضاف البيان :" كان المنتخب الأولمبي قد بدأ برنامج إعداده للأولمبياد بأداء معسكر بالعين السخنة تخلله مباراتان وديتان، تعادل فى الأولى 1- 1 مع منتخب روسيا للمحليين، وفاز فى المباراة الثانية على منتخب روسيا الأوليمبي 1 - 2 وذلك فى أول ظهور للمنتخب الأوليمبي منذ حصوله على فضية أفريقيا وصعوده المشرف للأولمبياد".

تأهل منتخب مصر برفقة منتخب المعرب في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024