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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى 13 قضية أبرزها "مخدرات، قتل، سلاح، سرقة، والمطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق نار وإصابة ضابط شرطة بالفيوم، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن وفاته، وعُثر بحوزته على (طبنجة –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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