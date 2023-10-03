تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى 13 قضية أبرزها "مخدرات، قتل، سلاح، سرقة، والمطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق نار وإصابة ضابط شرطة بالفيوم، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن وفاته، وعُثر بحوزته على (طبنجة –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.