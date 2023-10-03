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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ وكوبنهاجن..موعد المباراة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
 

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ويسعى بايرن ميونخ للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب المجموعة الأولى حيث يملك في رصيده ثلاث نقاط.

ويأتي خلف بايرن ميونخ كوبنهاجن وجالطة سراي التركي ويملك كل منهما نقطة واحدة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير دون أي نقاط.

وكان بايرن ميونخ أنتصر على مانشستر يونايتد برباعية مقابل ثلاث أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الاولى من دور المجموعات، والتي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا.
 


موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن الدنماركي:


تنطلق مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeInSports.
 

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