بولندا تجدد فرض قيود حدودية مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية في بولندا، ماريوس كامينسكي، اليوم الثلاثاء، فرض قيود حدودية مؤقتة مجددًّا مع سلوفاكيا؛ للحد من الهجرة غير الشرعية.



أوضح الوزير- وفق "راديو بولندا"، في نشرته الإنجليزية- أن الحكومة قررت الاستمرار في إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا بدءًا من منتصف الليل، مشيرًا إلى أنه سيتم تفتيش السيارات الوافدة بأقل قدر من الإزعاج لمواطني البلاد ومواطني دول الاتحاد الأوروبي.

قال: “إن محاولات الدخول بشكل غير شرعي من سلوفاكيا زادت بنسبة 1000% تقريبًا منذ العام الماضي، ووصل بعض المهاجرين إلى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد”، مضيفًا أنه تم احتجاز 551 مهاجرًا غير شرعي خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

في وقت سابق، أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستتمسك بمعارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين بين الدول الأعضاء، وذلك خلال القمة غير الرسمية للكتلة التي ستعقد في إسبانيا الأسبوع المقبل.

قال مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا -: “سأذهب إلى المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل إذْ سأتمسك بمعارضتي للخطة”، مضيفًا: "هذه محاولة ليس فقط للاعتداء على سيادة بولندا والدول الأعضاء الأخرى، ولكن أيضًا محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بطريقة غير ديمقراطية".

جدير بالذكر أن الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء - الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2020 - يهدف إلى إنشاء عملية هجرة ولجوء أكثر عدالة وكفاءة واستدامة للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التضامن وتقاسم المسئولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ومع ذلك كانت المفاوضات بطيئة وسط انقسامات عميقة داخل الكتلة حول كيفية المضي قدمًا، مع معارضة قوية خاصة من المجر وبولندا.



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