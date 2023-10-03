ضبط مدرس لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين

نجحت الداخلية في ضبط مدرس "له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (1,500,000 مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب شركة مقاولات - مقيم بالغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (2,000,000 مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وتمكنت الجهود من ضبط (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بالمنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم -على خلاف الحقيقة- واستيلائه على مبلغ مالى قدره (150,000 ألف جنيه) من (سيدة- مقيمة بالقاهرة) تحت ذات الزعم.

بمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.