تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة لانس بدوري أبطال أوروبا

يلتقي آرسنال مع لانس مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بوليرت ديليليس، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.







يهدف الجانرز لتحقيق الفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط وتعزيز صدارته في جدول ترتيب المجمموعة الثانية، وكان آرسنال فاز على آيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال.



يتصدر آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، جدول ترتيب المجموعة الثانية ويملك في رصيده ثلاث نقاط متفوقا على لانس وإشبيلية حيث يملك كل منهما نقطة وحيدة، فيما يتذيل إيندهوفن الترتيب دون نقاط.

ويدرس مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل الجانرز لمباراة لانس، ومن المتوقع أن يدفع بـ:





تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة لانس:



في حراسة المرمى: دافيد رايا

في الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بنجامين وايت

في الوسط: فابيو فييرا، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

في الهجوم: لياندرو تروساد، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا





تشكيل لانس المتوقع للمباراة:



في حراسة المرمى: بريس سامبا

في الدفاع: جراديت، كيفين دانسو، ميدينا

في الوسط: فرانكوفسكي، ميندي، عبدالصمد، ماتشادو

في الجوم: سوتوكا، واهي، فولجيني.





توقيت مباراة آرسنال ولانس بدوري الأبطال



تبدأ مباراة آرسنال ولانس اليوم الثلاثاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها “BeInSports”.

