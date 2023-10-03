حلقة النار وقمر الصياد.. ظواهر فلكية نادرة تزين السماء خلال أيام

يشهد شهر أكتوبر عدد من الظواهر الفلكية الهامة التي تزين سماء مصر والوطن العربي، والتي ينتظرها العديد من عشاق الفلك لعدد من الأقترانات الهامة وظهور مميز لزخة الشهب.

وتأتي أبرز الأحداث الفلكية في أكتوبر كسوف الشمس "حلقة النار" في 14 أكتوبر ولكنه غير مرئي في مصر وقمر الصياد بعده أسبوعين في أخر الشهر الحالي

في هذا السياق كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر أكتوبر 2023، وأبرزها كسوف حلقي للشمس لن يرى في مصر وخسوف جزئي للقمر يمكن رؤيته في مصر، وشهب التنين والجباريات واقترانات للكواكب والنجوم.

كسوف حلقي

كما يحدث الكسوف الحلقي عموما عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي).

يعد الكسوف ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يمر القمر في المستوى نفسه بين الأرض والشمس، وفي 21 يونيو، أي الأحد، ستشهد العديد من دول العالم إما كسوفا جزئيا أو حلقيا مع ظهور القمر أمام الشمس بالنسبة للأرض.

ويحذر علماء الفلك من مشاهدة تلك الظاهرة مباشرة، بسبب كون الشمس لا تُحجب بشكل كامل في هذا الكسوف، فإن الأمر يتطلب استخدام وسائل حماية متخصصة للعين لتجنب حدوث ضرر دائم عند مشاهدتها.

قمر الصياد

أما عن قمر الصياد، فنراه في 28 أكتوبرحين يكتمل في السماء ما يعرف باسم "قمر الصياد"، لأن الضوء الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف، فضلا عن أنه يساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل.

وسمي قمر الصياد بهذا الأسم لأن الضوء الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف لذلك سميت تلك الظاهرة بقمر الصياد وكذلك تساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل، ويظهر كوكب المشتري تدريجيًا بوقت مبكر كل ليلة.