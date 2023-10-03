السوداني: العراق سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي بمناسبة العيد الوطني لبلاده مؤكدًا أن العراق سيبقى ركيزةً من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم.



وقال السوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن العراق كان دائماً أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم، لذا فإنّ ظهور الدولة العراقية الحديثة، وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر".

وأضاف: "في عيده الوطني، سيبقى العراق، ركيزةً من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم، وجسراً تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، ويبقى العراقيون صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمأنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف، ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كلّ ضرورة.

كما هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، بالعيد الوطني فيما أشار إلى أن هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف وتحقيق تطلّعات شعبنا.

وقال رشيد وفقا لما أوردته (واع) "بحلول مناسبة العيد الوطني نهدي أبناء شعبنا الكريم أطيب التهاني والأمنيات، مُستذكرين نضالات الشعب بجميع مكوناته لنيل حقوقه المشروعة والعيش بكرامة".

وأضاف أن "هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلّعات شعبنا في البنّاء والتقدم".

من جهة أخري، أكد رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي، اليوم أن الحكومة العراقية تستعد لإجراء انتخابات محلية تتسم بالشفافية والنزاهة بهدف عودة الحكومات المحلية إلى فاعليتها.

جاء ذلك خلال استقبال المالكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي ل‍نوري المالكي في بيان ونقلته قناة "السومرية نيوز".

وذكر البيان أن الينا رومانسكي قدمت التهنئة ل‍نوري المالكي بمناسبة حلول العيد الوطني ل‍جمهورية العراق، متمنية للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.

ولفت إلى أن الجانبين استعرضا مستقبل العلاقات الثنائية، فضلا عن مشاركة العراق في اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا وحرص بغداد على الحضور الفاعل في المحافل الدولية والتواصل وديمومة العلاقة مع المجتمع الدولي، مؤكدة أن المالكي أكد على أن العراق يطمح إلى علاقات متوازنة مع جميع دول العالم يكون أساسها التعاون واحترام المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن المالكي أوضح أن العراق يستعد لاجراء انتخابات محلية تتسم بالشفافية والنزاهة بهدف عودة الحكومات المحلية الى فاعليتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطن.

وجددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

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