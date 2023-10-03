الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة آرسنال ولانس بدوري الأبطال

آرسنال
آرسنال

يستعد آرسنال لمواجهة لانس مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بوليرت ديليليس، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
 

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تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة لانس بدوري أبطال أوروبا

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موعد مباراة آرسنال ولانس بدوري الأبطال

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آرسنال يمزق شباك بورنموث برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي



ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط وتعزيز صدارته في جدول ترتيب المجمموعة الثانية،  وكان آرسنال فاز على آيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويعتلي آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، جدول ترتيب المجموعة الثانية ويملك في رصيده ثلاث نقاط متفوقا على لانس وإشبيلية حيث يملك كل منهما نقطة وحيدة، فيما يتذيل إيندهوفن الترتيب دون نقاط.
 

موعد مباراة آرسنال ولانس بدوري الأبطال


تنطلق مباراة آرسنال ولانس اليوم الثلاثاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها “BeInSports”.
 

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