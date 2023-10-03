الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بتوزيع هدايا تذكارية.. مديرية أمن الأقصر تطلق مبادرة «رد الجميل» لكبار السن

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

زار وفد من مديرية أمن الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لدعم مرضى الأورام السرطانية من كبار السن ضمن مبادرة "رد الجميل" التي أطلقتها وزارة الداخلية احتفالًا  باليوم العالمى لكبار السن.

وخلال المبادرة تم توزيع الهدايا لكبار السن المقيمين، والمترددين  كجزء  من رد الجميل وتخفيف العبء عنهم، ورفع روحهم المعنوية ومساعدتهم في تخطي هذه المرحلة.

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان « أن هذه المبادرة  تعزز روح المشاركة والمؤازرة بين الشرطة والمواطنين مؤكدا حرص مديرية أمن الأقصر علي المشاركة دائما في كافة الفعاليات والأحداث خاصة الإنسانية ومشاركة المرضى في جميع المناسبات موجهاً الشكر لكل قيادات وضباط وأفراد المديرية وكل العاملين بها على جهودهم وتعاونهم الدائم مع المستشفي.

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