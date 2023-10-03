خبير: برنامج الاصلاح الاقتصادي استهدف التنمية الشاملة (فيديو)

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والخبير الاقتصادي، إن المشهد الاقتصادي والأمني كان في وضع سيء جدا بعد عام 2011، ودون استقرار أمني لا يوجد اقتصاد، إذ إن الأمن القومي والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

المشهد الاقتصادي



وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، : "المشهد الاقتصادي كان ضبابيا وكانت هناك مشكلات كثيرة اقتصاديا وأمنيا، وبالتالي، فإن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل استلزمت القضاء على الإرهاب، وهو ما تم بالفعل".

برنامج للإصلاح الاقتصادي



وتابع رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم: "تم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر عام 2016، والهدف منه هو التنمية والنمو، أي وجود تنمية حقيقية شاملة ومستدامة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحقيق مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري".

