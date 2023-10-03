تنفيذ برنامج "أسرة" بـ3 مراكز في قنا

تداول اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات المهمة التي تخص القطاع الطبي بالمحافظة.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، مؤشرات تنظيم الأسرة، في ظل اختيار محافظة قنا ضمن مشروع "أسرة"، والذى سيتم تنفيذه بمراكز قوص، ونقادة، والوقف، طبقا للمؤشرات.

كما ناقش عرض إنجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات، وذلك لتلبية الاحتياجات غير الملباة، فضلًا عن خطة تغطية مفتشي الصحة بالوحدات الصحية داخل دائرة المحافظة.

مواجهة المعوقات

وبحث المحافظ، أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الطبي، مشددًا بضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ورفع الأداء الطبي، وإعداد حصر لكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات التي تحتاجها المستشفيات على مستوى المحافظة لبحث إمكانية توفيرها في القريب العاجل، ضمانًا لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

ونوه المحافظ، أن تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطن تعد من أهم أولويات العمل، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن وتقديم الخدمة بشكل جيد.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا.