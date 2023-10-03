"صعايدة يا رسول الله" محمود التهامي يتغزل في أهالي أسيوط

تميزت احتفالية أهالي أسيوط بالمولد النبوي الشريف وانتصارات 6 أكتوبر، بأداء الفنان الديني الشيخ محمود ياسين التهامي، الذي نشط الميدان بأدائه المتميز والخاضع للروحانية. وقد نظمت الاحتفالية تحت رعاية وإشراف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأثار الشيخ محمود ياسين التهامي حماسة الحاضرين بقصائده الرائعة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قدم العديد من القصائد التي أبهجت النفوس بخشوعها وتأثرها بالمناسبة الدينية العظيمة. كما تغنى الشيخ التهامي بقصيدته الشهيرة "صعايدة يا رسول الله صعايدة" تغزلا في أهالي أسيوط، والتي عرفت بأسلوبها البسيط والمؤثر في وصف حبّه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولأهل الصعيد بشكل خاص.

"صعايدة يا رسول الله" محمود التهامي يتغزل في اهالي اسيوط

وواصل الآلاف التجمع بميدان الحرب والسلام بأسيوط في الاحتفال الكبير الذي شاركت فيه كافة قطاعات الشعب ونقابة المعلمين وأسرة جامعة أسيوط وطلاب من أجل مصر واتحاد عمال أسيوط وشارك في الحفل الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بأسيوط وأهالي أسيوط وعدد كبير من البرلمانيين.

وامتلأت ساحة الحرب والسلام بحشود المواطنين بمختلف فئاتهم من أطفال وشباب وكبار وقوى سياسية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشعب المصري العظيم انتفض وخرج بالملايين للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان سلام واستقرار الدولة المصرية في ثورة مجيدة. وكانت أسيوط أول من انتفض ضد الظلم ومن أجل تحقيق مطالب الشعب، فإن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطط اقتصادية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات العامة.

وأضاف عمر أن مصر تحتفل بالذكرى الذهبية لنصر أكتوبر المجيد. والذي يتزامن مع فصل جديد في تاريخ الأمة، بقيادة الرئيس السيسي، الذي وضع روحه بين يديه ووقف إلى جانب ثورة 30 يونيو الشعبية وواجه الإرهاب بلا هوادة ونجح في إعادة بناء البلاد وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، حيث تم إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الضخمة في البنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمصريين، مما يدل على تحقيق الرؤية الوطنية لمصر 2030.

وأشار عمر أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد تجسد روح الوحدة والتضامن بين مصر وشعوب العالم العربي، وتعزز الشعور بالفخر والانتماء لمصر وجيشها الباسل، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن في معارك أكتوبر العظيمة.

وقدم عمر التهنئة للشعب المصري والجيش المصري بالذكرى الذهبية لنصر أكتوبر المجيد، داعيًا الجميع للالتفاف حول قيادتهم الحكيمة في مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لمصر.

لقد كانت الاحتفالية إضافة مميزة لحياة أهالي أسيوط، حيث تميزت بطابعها الديني والوطني القوي وبأدائها الراقي الذي أضفى على المناسبة أجواءً من الخشوع والتقدير والاحترام لتاريخ الأمة وتراثها الإسلامي.