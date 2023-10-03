منتخب اللكاراتيه التقليدى يطير إلى أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم

سافرت فجر اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الوطني للكاراتية التقليدى إلى دولة أوزبكستان للمشاركة في بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 8 اكتوبر الجاري.

رامي المكاوي رئيسا للبعثة المصرية في كأس العالم للكاراتية التقليدى بدولة أوزبكستان

و يرأس بعثة مصر الدكتور رامي المكاوى رئيس الاتحادين المصري و الإفريقي للكاراتيه التقليدي، و تضم بعثة منتخب مصر كل من: احمد محمد مشرف ادارى البعثة، و الدكتور محمد فوزى المدير الفنى للمنتخب و الدكتورة امل فاروق، خصائى اصابات و التأهيل البدني، و شريف عبد النبي "مدرب كاتا" ومحمد سمير "مدرب كوميتيه"، و ابراهيم حسن، "حكما دوليا"، و عبد الفتاح احمد "حكم دوليا".

26لاعبا في قائمة منتخب مصر للكاراتيه التقليد في كأس العالم



و تضم قائمة المنتخب 26 لاعبا ولاعبة وهم:

رامي عبد الفتاح و اسلام زينهم و صلاح سعيد و اسلام حلمى و الاء عماد وروان سمير و أيه على وفاروق السيد و حسام عبد الفتاح و محمد عشرى و تسليم عماد و بسمله احمد و عبير شريف و إسلام احمد و عمر شریف و يوسف عبد العاطي و حنين محمود و تسنيم وليد و بسمله هاني و ملك هشام ومعاذ طارق و عبد الرحمن يسرى و ريتاج عصام واهداء محمد و إسلام محمد و ايمن زكي.

المكاوي: جاهزون لحصد أكبر عدد من الميداليات والمنافسة على لقب كاس العالم للكاراتيه التقليدي

من جانبه اكد الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري و الإفريقي للكاراتيه التقليدي ورئيس بعثة مصر بكأس العالم أن المنتخب جاهز لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات والمنافسة على لقب البطولة، بعدما خاض فترة إعداد قوية شهدت معسكرين مغلقين و 4 معسكرات مفتوح، مشيدا بالتقدم الملحوظ في المستوى الفني للاعبي المنتخب المصري خلال السنوات الأخيرة ليصبح واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولات عالميا وقاريا.

ووجه المكاوي الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مؤكدا ان وزارة الرياضة قامت بتقديم كل الدعم المطلوب سواء خلال معسكرات الإعداد او سفر البعثة لأوزبكستان.