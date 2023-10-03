الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية تحتفل بذكرى أكتوبر

تحتفل كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، حيث أقامت معرضاً فنياً لمجموعة من الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر صممها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

يأتي تنظيم المعرض تزامناً مع احتفالات جامعة الإسكندرية بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتورة دينا مندور عميد الكلية، والدكتور محمد كشك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنانين التشكيليين والطلاب.

وأشارت عميد الكلية، إلى أن المعرض يتضمن مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المختارة عن نصر السادس من أكتوبر، تتنوع ما بين فن الرسم وفن التصوير والكولاج وفن الفسيفساء ومشروعات متخصصة في التصميم الداخلي واللوحات.

ولفتت إلى أن المعرض يضم أيضا أعمالا تشكل التصاميم المعاصرة والاستلهام في العمارة الداخلية والمستوحاة من انتصارات حرب أكتوبر، والتوازن البيئي في تصميم الخدمات العامة بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من أعمال الجرافيك وفن النحت عن حرب أكتوبر.