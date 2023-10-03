عمال مصر: "حكاية وطن" يؤكد حرص الدولة على تفعيل المشاركة وتعزيز الحوار

شارك محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين

وقال جبران، إن مؤتمر "حكاية وطن" يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين وبالأخص خاصة الشباب، فضلا عن توضيح ورصد جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس عمال مصر، أن مؤتمر حكاية وطن يساعد على توفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت قوية وحملت رسائل عديدة ومهمة، ومن بينها أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد محمد جبران، بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى جعلت الجميع يفتخرون بها سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي او البنية التحتية والمشاريع العملاقة في كل المجالات التي يشهدها الوطن.

وأكد رئيس عمال مصر، تأييده التام لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة، من أجل استكمال الإنجازات التي وصلت لعنان السماء والجمهورية الجددية التي يشيدها، مشيدا بحضور كل الوزراء والمسؤولين لمؤتمر حكاية وطن للتوضيح للشعب المصري حجم ما تحقق وحجم ما أنجز لصالحه خلال سنوات قليلة.