الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسيمين يقود هجوم نابولي المتوقع أمام ريال مدريد

نابولي
نابولي

يلتقي نابولي لمواجهة نظيره ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

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اليوم.. نابولي يستضيف ريال مدريد في لقاء ناري بدوري أبطال أوروبا



ويدرس جارسيا المدير الفني لفريق نابولي تشكيل فريقه لمباراة ريال مدريد المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.
 

تشكيل نابولي المتوقع أمام ريال مدريد:


في حراسة المرمى: ميريت.
خط الدفاع: دي لورنزو، أوستيجارد، ناان، أوليفيرا.
خط الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.
خط الهجوم: بوليتانو، فيكتور أوسيمين،  كفاراتسخيليا.

وكان ريال مدريد قد فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات، على يونيون برلين بهدف دون رد، أما نابولي انتصر على سبورتينج براجا بنتيجة 2-1.
 

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