مصروفات المدارس 2023.. طريقة الاستعلام

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، ومن الممكن تسديد أقساط المصروفات المدرسية 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن موعد دفع القسط الأول للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023 حيث يكون خلال شهر أكتوبر الجاري.

وننشر رابط الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي، ومواعيد سداد أقساط المصروفات المدرسية 2023.

رابط الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي

و وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن الاستعلام عن المدارس والاطلاع على مصروفات المدرسة من خلال الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــا

تقسيط مصاريف المدارس الحكومية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن سداد مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024، بنظام الأقساط وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 163 الذي حدد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية العام والفني.

خطوات سداد المصروفات المدرسية 2023

وقالت الوزارة إنه يمكن دفع المصاريف الدراسية لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات على 3 أقساط.

وسيتم سداد أقساط المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها من قبل الوزارة، أو مكاتب البريد الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية.

موعد سداد أقساط المصروفات المدرسية 2023

وأشارت أنه يبدأ دفع أقساط المصروفات المدرسية طبقًا للمواعيد الآتية:

- يتم دفع القسط الأول من المصروفات الدراسية بقيمة 50% في شهر أكتوبر الجاري.

- يتم سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية بقيمة 50% في شهر يناير 2024.

- يتم سداد القسط الثالث من المصروفات الدراسية بنسبة 20% في شهر مارس 2024.