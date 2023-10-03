المرور يضبط 65925 مخالفة متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

تحرير 65925 مخالفة مرورية متنوعة

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65925) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

14977 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

593 مخالفة السير بدون تراخيص.

15 مخالفة موقف عشوائى.

1203 مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

5 مخالفات شروط التراخيص.

دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات.