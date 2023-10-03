فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

يستعد ريال مدريد لمواهجة نابولي مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





ويغيب عن الملكي تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وأردا جولر، وديفيد ألابا.



ومن المتوقع أن يدفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: كامافينجا، أنطونيو روديجر، ناتشو، داني كارفاخال.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام

في الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور



وكان ريال مدريد أنتصر في مباراته الأولى من دور المجموعات أمام يونيون برلين بهدف نظيف، فيما فاز نابولي على سبورتنج براجا بنتيجة هدفين لهدف.

