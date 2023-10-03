وكيل تعليم بني سويف يتابع انتظام الدراسة بمدارس ناصر

حرص محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على متابعة عدد من مدارس إدارة ناصر التعليمية،

وبدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد محمد طه الساعي الاعدادية بنات ثم مدرسة محمد فريد الاعدادية بنات ونجع الديب الاعدادية المشتركة و الشهيد دياب عبد اللطيف الابتدائية ومدرسة سعيد عيسى الابتدائية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية

وشارك عبد التوات، الطالبات طابور الصباح مستمعا لبرنامج الإذاعة المدرسية ثم تفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط وحرص على متابعة ومحاورة الطلاب حول انجازات نصر اكتوبر المجيدة وما حققته العسكرية المصرية والدروس المستفادة من نصر أكتوبر وأهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة

واطمئن على انتظام العملية التعليمية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة مؤكدا على انتظام الدراسة في 1300 مدرسة ( ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي عام وفني )

وطالب وكيل الوزارة، بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية من بداية اليوم الدراسي واختيار البرامج خلال الإذاعة المدرسية التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والعمل على توعية الطلاب بالمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة والانجازات التي تحققها مصر في مختلف المجالات

ووجه بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور ومتابعة دخول وخروج الطلاب المدرسة وتفعيل دور الإشراف اليومي منعا للإزدحام والتكدس على بوابة الخروج وأثناء الصعود إلى الأدوار العليا وأثناء تواجد التلاميذ والطلاب في فناء المدرسة خلال الفسحة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا عند الدخول والخروج.

وشدد وكيل الوزارة، على استمرار نظافة المدارس وتطهير دورات المياه والانتهاء من توزيع الكتب المدرسية وكذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بتكثيف المتابعة على المدارس لتحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء اليوم الدراسي

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