في أول أيام الخريف.. سقوط أمطار على عدة مدن بالإسكندرية

سقطت أمطار خفيفة، منذ قليل، على عدة مناطق وسط الإسكندرية، وهي المرة الأولى خلال خريف هذا العام، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، تحسبا لسقوط أمطار خلال اليوم.مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وقررت الشركة وقف الإجازات وبدل الراحات اعتبارًا من اليوم، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جهازية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى انتشار السيارات والبدلات في الأماكن المحددة ويراعى تغيير الورديات في مكان التمركز وتفريغ بيارات محطة الرفع اول بأول، فضلا عن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا

وشدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

من جانب اخر كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل المشالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26