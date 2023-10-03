جامعة أسيوط: تطبيق جودة الرعاية الصحية بمستشفياتها

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، وإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد؛ دورة تدريبية عن: "مفهوم الجودة في الخدمات الصحية، والمستشفيات"، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة بالمبني الإداري بالجامعة .

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة حريصة على تطبيق جودة الرعاية الصحية بمستشفياتها، والاستخدام الأمثل للموارد المادية، والبشرية، لافتًا أن الدورة التدريبية؛ تهدف إلىك تعريف المشاركين بأهمية تطبيق الجودة الشاملة في نظم الرعاية الصحية، وتوفير فرصة للمشاركين ؛ لتعزيز مهاراتهم في مجال إدارة الجودة الشاملة، فضلاً عن نقل الخبرات العملية، والتجارب الفعلية لمجالات العمل الصحي، موضحاً : إن الالتزام بمعايير السلامة والأمان للمرضى يعد من أهم المعايير التي يركز عليها مركز ضمان الجودة والتأهيل .

وعرض الدكتور إكرام عبد الله؛ مفهوم الجودة، وأهمية تقديم الرعاية الصحية المناسبة والضرورية؛ لمن يحتاجها في الوقت المناسب، وبأفضل مستوى، فضلاً عن مناقشة متطلبات تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة، وأنظمة سلامة المرضى، والجودة في الرعاية الصحية، موضحا الهدف من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وهو تحقيق مستويات عالية من الجودة في الرعاية الطبية التي توفرها المستشفيات، والاستخدام الأمثل لمواردها المادية، والبشرية، إلي جانب دور قادة الرعاية الصحية السلوكية في السلامة (للأفراد الذين يتم خدمتهم).

حضر الدورة التدريبية؛ الدكتورة هبة الله جمال راشد المشرف العام على إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة أسماء محمد عبد العزيز مدير إدارة مكافحة العدوى ، والدكتور إيهاب عبد الراضي نائب مدير إدارة مكافحة العدوى ، وحاضر خلالها؛ الدكتور إكرام عبد الله عثمان أستاذ التخدير بكلية الطب، وذلك بمشاركة نحو ( ٤٠) متدرباً من أعضاء هيئة التدريس، وهيئة التمريض، والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

جامعة أسيوط تقوم بتطبيق جودة الرعاية الصحية بمستشفياتها والاستخدام الأمثل للموارد البشرية