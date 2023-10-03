القبض على نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على تسفير العمالة للخارج

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل متهم بالاحتيال على عدد من الأشخاص، بعد إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورطه في النصب على عدد من المواطنين، والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفاة 3 شباب في حادث تصادم بكفر الشيخ



لقى 3 شباب حتفهم فى حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزى بنطاق مركز بيلا بكفر الشيخ، بسبب القيادة بسرعات عالية أثناء التسابق بين بعضهم البعض، لينتج عن ذلك إصابتهم بإصابات بالغة توفوا على إثرها متأثرين بإصابتهم داخل استقبال مستشفى بيلا المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزي بنطاق دائرة المركز، نتج عنه وفاة 3 شباب متأثرين بإصابتهم داخل مستشفى بيلا المركزي.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا إلى موقع الحادث، وكذلك مستشفى بيلا المركزي، حيث تبين وفاة كل من عبد الرحمن مسعود عبد الحق 18عاما، ورمضان محمد جودة 18 عاما، ومحمود خالد عبد المقصود 18عاما، وجميعهم مقيمين بقرية سريوة الكبري التابعة لمركز بيلا.

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة بيلا، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالحادث وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، التي قررت بدفن جثامين الشباب بمعرفة أهليتهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

إصابة 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين



أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الجمل بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.