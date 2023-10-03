العثور على جثة غريق في بحر يوسف بالفيوم



عثرت اجهزة الأمن بالفيوم، علي جثة غريق في بحر يوسف بوسط مدينة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة، وتم نقلها الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا من الأهالي بوجود جثة لمواطن تطفو علي سطح المياه ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم عند كوبري السنترال، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف وقوات الإنقاذ النهري، الي مكان البلاغ، وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

كما اصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت الي إشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي حادث اخر عثرت أجهزة الأمن بالفيوم علي جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا وتم نقل الجثة الى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بالعثور علي جثة طفل حديث الولادة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين وجود جثة لطفلة أنتي رضيعة في الايام الاولي من عمرها وتم نقل الجثة الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .