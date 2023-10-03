تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقرير بتفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

ويشهد شارع رمسيس كثافات متوسطة مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤً في حركة السيارات نتيجة لغلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية بمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين حتى منطقة الطالبية.

كوبري الجلاء

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

كورنيش النيل

وذكر التقرير أن كورنيش النيل للقادم من المظلات سيشهد كثافات مرورية بسيطة ومتحركة مستمرة حتى وسط البلد، أما المتجه إلى منطقة المؤسسة فإنه سيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر.

