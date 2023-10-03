منى زكي تسحب البساط من عارضات الأزياء في أسبوع الموضة بباريس

نجحت النجمة منى زكي في تمثيل المرأة الشرقية في أسبوع الموضة بباريس؛ لتخطف الأضواء من جديد بملامحها الفرعونية وقوامها الممشوق لتتصدر اهتمام المعنيين بالموضة العالمية تشبه عارضات الأزياء، وذلك بمجرد استعراضها أناقتها خلال عرض دار لوريال باريس الاسطوري تحت عنوان Le Défilé walk your worth، الذى أقيم بساحة برج إيفل بفرنسا.

للمرة الأولى منى زكي عارضة أزياء في باريس

النجمة منى زكي في عرض أزياء رويال

وتألقت منى زكي بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، بأكمام طويلة، اتسم بذيل طويل، صمم الفستان من قماش الساتان باللون الأحمر الصارخ، فيما انتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضي.

النجمة منى زكي في عرض أزياء رويال

أما من الناحية الجمالية، لمعت بخصلات شعرها الأسود الحريري المنسدل بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه لتبرز ملامحها المصرية الأصيلة بشكل جذاب.

النجمة منى زكي في عرض أزياء رويال

ووسط احتفالات مفعمة بالرقي والأناقة عرض دار لوريال باريس سيطرت منى زكي بجمالها وثقافتها العالية بخطوات ثابتة وواثقة من ذاتها لتضيف مرة أخرى لأنوثة باللون الأحمر.

النجمة منى زكي في عرض أزياء رويال

ونذكر أن هذا العرض السنوي يجمع سفيرات الدار من حول العالم من نجمات وعارضات أزياء حول رسالة أن تعرف كل سيدة قيمة نفسها وتحصل على ما تستحقه، أي الافضل!.

أسبوع الموضة بباريس

بدأت فعاليات أسبوع الموضة الذي يقام في باريس بحضور عدد كبير من النجوم ومصممي الأزياء العالميين ويعرض خلاله أحدث الصيحات العالمية.

وفازت "منى زكي" مؤخرًا بجائزة "أفضل ممثلة" بمهرجان القاهرة للدراما عن مسلسل "تحت الوصاية" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدات كبيرة.

النجمة منى زكي في عرض أزياء رويال

منى زكي

منى علي محمد زكي (18 نوفمبر 1976؛القاهرة، مصر–) هي ممثلة مصرية. قامت بالعديد من المسرحيات من أهمها: مسرحية كده أوكيه (2003) مع الفنان هاني رمزي، والعديد من الأفلام من أهمها: فيلم خالتي فرنسا مع الفنانة عبلة كامل، فيلم أبو علي مع الفنان كريم عبد العزيز، والذي كان من أفضل أعمالها، والذي وضعها علي قائمة الفنانين الكبار.

النجمة منى زكي في عرض أزياء رويال

النشأة

ولدت في القاهرة، وهي الصغرى من بين أخواتها، عمل والدها طبيبًا ووالدتها حاصلة على ماجستير تربية رياضية وعملت في مدارس بورسعيد في فترة من الفترات، عاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بسبب عمل والدها، لتتنقل بين الكويت وإنجلترا والولايات المتحدة، درست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة.

حياتها الفنية

بدأت التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، أما أول عمل فني لها فكان مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، وساهم في شهرتها في المجال السينمائيعملها في عدد من الأفلام التي ظهرت في أواخر تسعيناتالقرن العشرين في إطار ما عرف باسم موجة أفلام الكوميديا.

ساهمت أيضا مع عدد من الممثلين في جيلها في صياغة ما عرف بمفهوم السينما النظيفة أو سينما الأسرة حيث حرصت على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البريء والابتعاد عن الأدوار الحسية أو التي تحمل بعض الصفات الأخلاقية السيئة.

صنعت شعبيتها عبر اختيارها أداء شخصية فتاة الطبقة الوسطي أو الشعبية في مصر حيث زاد عدد المعجبين خصوصا من شباب وشابات الطبقة الوسطى المصرية، أجمع عليها سبعة أطباء من أصل اثنى عشرة طبيبًا متخصصين في التجميل على أنها «أجمل ممثلة مصرية».

حتى أنها شاركت الفنان نايف الزعبي في فيديو كليب أغنية «ابن الأصول» عام 1997، وكانت أيضًا تظهر في إعلانات التلفزيون فبدأت مع «صابون لوكس» و«سيارات الشيفروليه» مع زوجها الفنان أحمد حلمي و«شامبو بانتين»، وأيضا شاركت الفنان أحمد السقا في إعلان «رقائق البطاطا شيبسي المنتج المصري».

الحياة الشخصية

تزوجت عام 2002 من الفنان أحمد حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبت ابنهما الثاني سليم. ورزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016.