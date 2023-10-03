بمعدل فائدة 65%
العربي الأفريقي الدولي يطرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة"
طرح البنك العربي الأفريقي الدولي "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة" لكافة العملاء من الأفراد وقال البنك في بيان أن مُدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.17% يصرف العائد 65% في تاريخ استحقاق الشهادة
وبدأ طرح الشهادة في كافة فروع البنك بداية من شهر اكتوبر الجاري.
وأوضح أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه مصرى للعملاء الجدد وألف جنيه مصري للعملاء الحاليين، وتتيح الشهادة الجديدة إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من ربطها مع مراعاة خصم نسبة 7% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الاولي، وخصم نسبة 6% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الثانية، وخصم نسبة 5% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الثالثة، ولا تجدد الشهادة بعد تاريخ الاستحقاق. كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.
والجدير بالذكر ان البنك العربي الافريقي الدولي قد أعلن مؤخرا عن باقة حلول ذكية لاستثمارات كافة العملاء و منها شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدما بالجنية المصرى بعائد 40% و كذلك حساب التوفير "جولدن بلس" بالجنية المصرى بعائد يصل الي 20%.