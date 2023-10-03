الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

2000 متطوع من الكيانات الشبابية يشاركون في إحتفالات أكتوبر بالمنيا

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، فى احتفالات الذكرى الخمسين من انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، والذى أقيم بميدان بالاس بالمنيا ، والذى شارك فيه ما يقارب من 2000 شاب وفتاة، من مختلف الكيانات الشبابية والمتطوعين وأعضاء مراكز الشباب والعاملين .

جاء ذلك بحضور الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتورة  سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، والعديد من مديري إدارات الفروع والإدارات الفنية ومراكز الشباب والعاملين .

شارك عدد من متطوعى الكيانات الشبابية والبرامج والأنشطة ، ومنها فريق yly، سند شباب الصعيد، الملف الشبابي لمركز شباب المدينة أ ، والكشافة ، طلاب تحيا مصر ، الجبهة الدبلوماسية ، صندوق مكافحة الإدمان ، كوادر شباب المنيا ، شباب قادرون ، فريق الفنون الشعبية بمركز شباب ماقوسة ، والعديد من قيادات مديرية الشباب والرياضة  والعاملين بمراكز الشباب والإتحادات ، وتضمنت الإحتفالية مشاركة العديد من القوى السياسية والحزبية ، والمؤسسات والهيئات المختلفة.

 

بدء التجمع أمام منطقة المنيا الأزهرية ، ثم بدء المسيرة من شارع بن خصيب وصولا إلى ميدان بالاس ، وتقدم المسيرة وكيل الوزارة ووكلاء المديرية والمعاونين ، وتضمن الحفل فقرات فنية غنائية تشمل اغاني وطنية في حب مصر، بالإضافة ، إلى الأغاني الوطنية عن انتصارات اكتوبر المجيد، وفقرات استعراضية، والعديد من المطربين .

وتأتي مشاركة الشباب والرياضة بالمنيا ، فى فعاليات احتفالات انتصارات اكتوبر المجيدة، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات وكيل الوزارة.

 

الجريدة الورقية