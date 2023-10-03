2000 متطوع من الكيانات الشبابية يشاركون في إحتفالات أكتوبر بالمنيا

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، فى احتفالات الذكرى الخمسين من انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، والذى أقيم بميدان بالاس بالمنيا ، والذى شارك فيه ما يقارب من 2000 شاب وفتاة، من مختلف الكيانات الشبابية والمتطوعين وأعضاء مراكز الشباب والعاملين .

جاء ذلك بحضور الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، والعديد من مديري إدارات الفروع والإدارات الفنية ومراكز الشباب والعاملين .

شارك عدد من متطوعى الكيانات الشبابية والبرامج والأنشطة ، ومنها فريق yly، سند شباب الصعيد، الملف الشبابي لمركز شباب المدينة أ ، والكشافة ، طلاب تحيا مصر ، الجبهة الدبلوماسية ، صندوق مكافحة الإدمان ، كوادر شباب المنيا ، شباب قادرون ، فريق الفنون الشعبية بمركز شباب ماقوسة ، والعديد من قيادات مديرية الشباب والرياضة والعاملين بمراكز الشباب والإتحادات ، وتضمنت الإحتفالية مشاركة العديد من القوى السياسية والحزبية ، والمؤسسات والهيئات المختلفة.

بدء التجمع أمام منطقة المنيا الأزهرية ، ثم بدء المسيرة من شارع بن خصيب وصولا إلى ميدان بالاس ، وتقدم المسيرة وكيل الوزارة ووكلاء المديرية والمعاونين ، وتضمن الحفل فقرات فنية غنائية تشمل اغاني وطنية في حب مصر، بالإضافة ، إلى الأغاني الوطنية عن انتصارات اكتوبر المجيد، وفقرات استعراضية، والعديد من المطربين .

وتأتي مشاركة الشباب والرياضة بالمنيا ، فى فعاليات احتفالات انتصارات اكتوبر المجيدة، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات وكيل الوزارة.