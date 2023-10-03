فيديوهات Money secrets تكشف أسرار تكوين ثروة المليون من الصفر

يتساءل الكثير من المتابعين عن كيفية النجاح في مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين ثروة من الصفر، وهو ما يجيب عنه حساب Money secrets، على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، والذي يستضيف رجال أعمال عرب من دول الخليج، للحديث عن مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين الثروة وصناعة الأموال.



يناقش الحساب عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية، أبرزها: How to make money، كيف تبدأ مشروعك، كيف تؤسس شركتك الصغيرة، كيف تبدأ ثروتك من الصفر إلى مليون دولار.



يقدم هذه الفيديوهات الانفلونسر المصري أحمد الجمل، الذي يوجه نصائح لتكوين الثروة وريادة الأعمال، فضلا عن استضافته عدد من رواد الأعمال العرب من مختلف دول الخليج للحديث عن تجاربهم الناجحة في ريادة الأعمال.



حققت فيديوهات Money secrets ملايين المشاهدات على تطبيق تيك توك وحقق المزيد من التفاعل والنجاح منذ انطلاقه، حيث وصل إحدى فيديوهاته إلى 5 مليون مشاهدة، وهو فيديو يتحدث عن التجارة الإلكترونية وكيفية تكوين أول مليون من عشرين درهم إماراتي فقط.