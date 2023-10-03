جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 إقامة عدة مواجهات قوثية ومرتقبة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا نرصدها لكم في السطور التالية:

مانشستر يونايتد ضد جالطة سراي :

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لاستقبال ضيفه جالطة سراي في المواجهة المرتقبة التي من االمقرر أن تجمع بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 2 من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 يصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

بايرن ميونخ ضد كوبنتاجن :

ويحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفًا ثقيلًا على فريق كوبنهاجن الدنماركي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب باركن ستاديون، معقل الأخير.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 يصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

إنتر ميلان ضد بنفيكا ..

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يستقبل فريق إنتر ميلان ضيفه بنفيكا البرتغالي في المواجهة التي ستجمع بينهما على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

ريال مدريد ضد نابولي :

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب دييغو ارماندو مارادونا لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين ريال مدريد ونابولي، والتي ستجمع بين عملاقي الكرة الإسبانية والإيطالية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقبت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أرسنال ضد لانس :

ويحل أرسنال الإنجليزي ضيفًا على لانس الفرنسي في العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب بوليرت ديليليس، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

إشبيلية ضد إيندهوفن :

ويستعد فريق إشبيلية لخوض مواجهة مهمة ضد أيندهوفن الهولندي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب فيليبس، كما ستنقل عبر شاشة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عادل خلو.