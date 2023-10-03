مع اقتراب صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر، والذي يوافق منتصف الشهر، يكثف المواطنين البحث عن خطوات وشروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، للتمكن من الحصول على الدعم، خاصة أن الحكومة وافقت مؤخرًا على ضم فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، كما وجه الرئيس السيسي في 16 سبتمبر الماضي بزيادة معاش برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بزيادة 15%.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

خطوات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

توجه المواطن إلى وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها

توفر وجود صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة.

تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، في حالة الإعاقة أو المرض المزمن.

في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

في حالة وجود أطفال أيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.

توفرصور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد.

تقديم صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

أخيرًا يقوم أخصائي اجتماعي بإرسال الطلب للبحث وتحديد الاستحقاق للدعم.