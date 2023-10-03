عاجل
العالم الهولندي يثير الجدل ويحذر من زلزال عنيف اليوم
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الشرطة التركية تعتقل 90 شخصًا لصلتهم بحزب العمال الكردستاني

الشرطة التركية
الشرطة التركية

ألقت الشرطة التركية القيض على نحو 90 شخصا في 18 إقليما بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وفق لما ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، أمس الإثنين.

 

txt

تركيا.. الكشف عن هوية منفذ هجوم مديرية الأمن في أنقرة

txt

الإمارات تُؤكد تضامنها مع تركيا مُجددًا في مواجهة الإرهاب

وجاءت الاعتقالات، التي تركزت في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم وقع الأحد الماضي في أنقرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية التعرف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي.

وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجاري التعرف على هوية الإرهابي الآخر.

وفجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية

وأشار كايا إلى أن المهاجمين وصلا إلى مكان الحادث على متن سيارة تجارية خفيفة.

ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

تركيا تصدر بيانا بشأن منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة

تركيا.. أردوغان يدعو جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في إعداد الدستور الجديد

مصر تٌدين الهجوم الإرهابي في تركيا
الجريدة الورقية