نشرة أخبار التوك شو.. السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وعددم المشاركة "كتم للشهادة"

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".



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السيسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"لقد حققنا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط حينما استرددنا مصر".

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السيسي: لقد حققنا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط حينما استرددنا مصر(شاد)



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استهداف مؤسسة الرئاسة بمثابة إزالة الرأس التي تسيطر على مفاصل الدولة، ثم تم استهداف أحد أجنحة الأمن القومي المصري وهي وزارة الداخلية، ثم ذهبوا لمحاولة الوقيعة بين الجيش والداخلية.

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السيسي: دعوت الله أن لا يُمكّن أحدًا من هدم الدولة وتدميرها (شاهد)



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حققت معًا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط حينما استرددنا مصر، منوهًا إلى أن مصر لن تنسى الشهداء وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

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السيسي: لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تصريحات وكلام الرئيس عبدالفتاح السيسي محترم ونبيل وسياسي وفيه من الجودة والاحترام الكثير.

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إبراهيم عيسى: مشاهد الاحتشاد لدعم الرئيس السيسي تحتاج إلى إعادة نظر



قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن الانتخابات الرئاسية هامة للغاية، معقبا: "إذا تم تنفيذ ما قاله الرئيس السيسي عن الانتخابات هنشوف انتخابات قوية ومميزة جدا ومشرفة.

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عمرو أديب: الانتخابات الرئاسية ستكون قوية ومميزة بشرط (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن خلاله الترشح للانتخابات الرئاسية حمل في طياته مجموعة تعهدات أولها تعهد الرئيس العمل حتى تكون البلد أفضل وأفضل عبر عمل متواصل

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لميس الحديدي: دعوة السيسي للمصريين بالمشاركة في الانتخابات أمر مهم جداً (فيديو)



أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصرى في ترشحه للانتخابات الرئاسية هو واجب وطنى وفرض شرعى.

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أحمد كريمة: عدم المشاركة في الانتخابات يعتبر "كتمان الشهادة" ومن يكتمها آثم



قال الإعلامي تامر أمين إن الشعب المصري يستحق أن يعيش الديمقراطية ويستحق حرية الاختيار، ويستحق الحق الانتخابي وإجادة استخدامه.

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تامر أمين: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أهم من نتيجة الفائز (فيديو)