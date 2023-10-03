تفاصيل اصابة نقيب المهندسين و5 اخرون في حادث طريق ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون، بينهم نقيب المهندسين طارق النبراوي وسائقه، في حادث على طريق بني سويف الصحراوي، أمام نفق سنور بمحافظة بني سويف

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود نقيب المهندسين طارق النبراوي قادم من جنازة نقيب المهندسين بأسيوط، وأمام نفق سنور بمحافظة بني سويف، اصطدمت سيارة نقيب المهندسين، التي كان يقودها سائقها، بأربعة مواطنين كانوا على جانب الطريق بسبب حادث طريق اخر، مما أدى إلى وقوع الحادث وأدى إلى وفاة شخصين وإصابة 6 اخرين

وتبين أن المصابين هما منير سيد زكي 35 سنة سوهاج عامل “كسر مزدوج في القدم اليمني”، وحسن الضي حسن 43 سنة سوهاج عامل “كسر مزدوج في القدم اليمنى” وناجي محمد محمود، 62 عاما، من سوهاج، متقاعد، مصاب بكسر مزدوج في قدمه اليمنى، والمهندس طارق عزت النبراوي، 75 عاما، متقاعد، من مدينة نصر، مصاب بالاشتباه بنزيف في البطن واشتباه في كسر الجمجمة وتعرض سائقه أحمد صلاح أحمد، 43 عاماً، سائق من القليوبية، للاشتباه بكسر في العمود الفقري، كما أصيب إسلام أحمد عبد المنعم، 27 عاماً، من حلوان، بإصابة في الجبهة وسحجات وكدمات.

وتبين أن مشرحة بني سويف المتخصصة استقبلت جثتي أحمد عبد المنعم أحمد، 52 عاما، سائق من حلوان، وإسلام حنفي أبو المجد، 23 عاما، من سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.