هارى وميغان.. رحلة البحث عن وسيط لـ"العودة للعائلة" المالكة

يبدو أن الأمير هارى وزوجته ميغان ماركل يبحثان عن وسيط جديد لإصلاح علاقتهما مع العائلة المالكة فى الوقت الذى قد تكون فيه زيارة الأخيرة إلى بريطانيا مستحيلة خوفا من إحراج الملك.

وتتردد أنباء حاليا عن قيام هارى وزوجته بالتواصل مع عمه الأمير إدوارد دوق أدنبرة وزوجته صوفى، وأن علاقة طيبة تجمع بين العائلتين رغم المسافة التى تفصل بينهما حيث يعيش دوق ودوقة ساسكس مع طفليهما فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية فى 2020.

وتعليقا غلى ذلك قال الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز إنه "من غير المعروف أن هارى وميغان لم يكونا قريبين من عمه وزوجته".



وأضاف أن "الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كانت تأمل أن يحدث تقارب بين ميغان وصوفى لمساعدة زوجة هارى على التكيف مع وضعها الجديد كعضو فى العائلة المالكة لكن الأمر لم ينجح.

وأوضح أن التشابه بين ميغان وصوفى كبير فكلتاهما لم تولدا ضمن عائلة ملكية وكلتاهما عانتا من مضايقات الصحافة كما طمحت كلا منهما فى الجمع بين الأنشطة الملكية والأنشطة الأخرى لكن ذلك لم يكن ممكنا.

لكنه أكد أيضا أنه وسط التوترات فى علاقة هارى وميغان بالعائلة لا يوجد أى دليل على وجود خلاف بين الزوجين وإدوارد وصوفى.

ويتمتع إدوارد وصوفى بشعبية كبيرة تزايدت فى الأشهر القليلة الماضية منذ اعتلاء شقيقه الملك تشارلز الثالث العرش العام الماضى بعد وفاة والدتهما الملكة إليزابيث الثانية.

كما أن الزوجين وقعا تحت تأثير ضغوط إضافية فى ظل الفضائح الملكية التى لم تترك للعائلة المالكة سوى 4 أفراد عاملين تحت سن الـ70.

لكن محاولات هارى وميغان قد تكون غير مجدية حيث يرى كاتب السير الملكية كلايف إيرفينغ أن "الواجبات الملكية قد تمنح هارى وحده حق زيارة المملكة المتحدة دون زوجته التى لا يمكنها السفر إلى لندن خوفا من وضع الملك تشارلز فى مأزق".

وقال إن "ميغان ستواجه وابلاً من الانتقادات التي تضغط على الملك"، موضحا: "الاتصال الوحيد مع العائلة المالكة سيكون عودة هاري المباشرة إلى المملكة المتحدة في المناسبات، وعندما يكون من الضروري أن يظهر كعضو في العائلة".

وأضاف: "من غير المرجح أن نرى ميغان في نفس الإطار الذي كان فيه الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون".

ويبذل دوق ودوقة ساسكس الجهد "لإعادة تعريف حياتهما وإكمالها" خارج النظام الملكي. وأصبحا من المشاهير".

وتصاعدت التوترات بين هارى وميغان والعائلة المالكة منذ إعلانهما التنحى عن واجباتهما ثم مقابلتهما الشهيرة مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى ثم مسلسلهما الوثائقى على نتفليكس وأخيرا مذكرات هارى "البديل". وفى كل مرة كان الثنائى يوجه اتهامات عنصرية قاسية للعائلة المالكة.

