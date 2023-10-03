الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم قنا يشدد على تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بمدارس المحافظة

فاجأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرستي اللغات الابتدائية، و اللغات الإعدادية بمدينة الالومنيوم يرافقه أبو الوفاء عبد السلام مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك في إطار متابعة انضباط العملية التعليمية بالمدارس في ثالث أيام العام الدراسي .  

راجع وكيل الوزارة، موقف تسليم الكتب بالمدرستين ومستوى النظافة و تطبيق الجداول، و شدد على تنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس لمجابهة الدروس الخصوصية، و تسجيل غياب الطلاب أولا بأول وتفعيل الأنشطة وحصص المشاهدة .  

و أكد السيد، على توفير الأثاث والمقاعد و الدواليب داخل مدارس الإدارة بشكل متكامل، بحيث ينقل الأثاث الزائد عن الاحتياج من مدرسة إلى أخرى. 

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