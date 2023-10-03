وكيل تعليم قنا يشدد على تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بمدارس المحافظة

فاجأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرستي اللغات الابتدائية، و اللغات الإعدادية بمدينة الالومنيوم يرافقه أبو الوفاء عبد السلام مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك في إطار متابعة انضباط العملية التعليمية بالمدارس في ثالث أيام العام الدراسي .

راجع وكيل الوزارة، موقف تسليم الكتب بالمدرستين ومستوى النظافة و تطبيق الجداول، و شدد على تنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس لمجابهة الدروس الخصوصية، و تسجيل غياب الطلاب أولا بأول وتفعيل الأنشطة وحصص المشاهدة .

و أكد السيد، على توفير الأثاث والمقاعد و الدواليب داخل مدارس الإدارة بشكل متكامل، بحيث ينقل الأثاث الزائد عن الاحتياج من مدرسة إلى أخرى.