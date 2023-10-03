وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام العقود المؤقتة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنها بحاجة لشغل عدد من الوظائف بنظام العقود المؤقتة.

وتزايد البحث عن وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى، بعد الإعلان مباشرة عن تلك الوظائف.

وحددت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عدد من الوظائف المطلوبة والتي جاءت كما يلي:

مهندس مشروعات تخصص مدني.

مهندس صيانة ميكانيكية تخصص ميكانيكا.

مهندس شبكة اتصالات اتصالات تخصص اتصالات.

مهندس صيانة كهربية تخصص كهرباء قوى.

ويشترط للقبول في الوظائف السابقة، الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

فني "ميكانيكا – كهرباء – تشغيل – صرف – سلامة وصحة مهنية- صيانة حاسبات – أمين مخزن"، ويشترط للقبول في هذه الوظائف، الحصول على مؤهل فني صناعي مناسب.

حارس أمن بالسلاح، ويشترط الحصول على مؤهل فني صناعي مناسب.

ممرضون حاصلون على دبلوم تمريض.

مكان التقديم على وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

سحب ملف التقديم، وآخر موعد لسحب الملف السبت الموافق 7 أكتوبر.

سحب ملف التقديم من مراقبة صيانة غرب القاهرة شارع رمسيس، من الساعة 10 صباحا حتى 1ظهرا، ببطاقة الرقم القومي للمتقدم.

شروط القبول بالوظائف

اجتياز الكشف الطبي.

بالنسبة للذكور لابد من تحديد موقف سابق من التجنيد.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، ويتم إثبات السكن بإيصال كهرباء، ومياه، وغاز، وبطاقة سارية من عام على الأقل.

اجتياز الاختبارات المقررة تحريري - عملي - مقابلة شخصية.

