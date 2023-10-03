تشيلسي يهزم فولهام بثنائية نظيفة في البريميرليج

حقق الفريق الكروي بنادي تشيلسي فوزا ثمينا على نظيره فريق فولهام بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على استاد كارفين كوتاج ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي " البريميرليج ".

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جاءت ثنائية البلوز في المباراة من توقيع ميخايلو مودريك وأرماندو بروخا في الدقائق 18 و19 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما يحتل فولهام المركز الـ13 برصيد 8 نقاط.



تشكيل البلوز في مباراة فولهام

في مركز حارس المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مارك كوكوريلا، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

في خط الوسط: كونور كالاجير، مويسيس كايسيدو، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

في خط الهجوم: أرماندو بروخا.