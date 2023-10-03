الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري: تنظيم الإخوان سعى إلى تفكيك الدولة والاعتداء على مؤسساتها (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي  مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي سعى إلى تفكيك الدولة والاعتداء على مؤسسات الدولة".

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الإخوان أردوا إحداث الفتنة بين الجيش والشرطة في 2011 

وأضاف مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي  نشأت الديهي  في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم،:"الإخوان أردوا أن يحدثوا الفتنة بين الجيش والشرطة في 2011 ".

وتابع مصطفى بكري:"الرئيس السيسي تحدث عن سعي الإخوان الدؤوب للإساءة للقوات المسلحة المصرية في 2011 وحتى 2013".

وأردف “ بكري”: "الرئيس السيسي قدم كشف حساب لما تم تحقيقه في السنوات الماضية في مؤتمر حكاية وطن "، مضيفا:" الرئيس السيسي أفشل مشروع الإخوان لإسقاط الدولة الوطنية في العالم العربي".

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