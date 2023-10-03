مصطفى بكري: تنظيم الإخوان سعى إلى تفكيك الدولة والاعتداء على مؤسساتها (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي سعى إلى تفكيك الدولة والاعتداء على مؤسسات الدولة".

الإخوان أردوا إحداث الفتنة بين الجيش والشرطة في 2011

وأضاف مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم،:"الإخوان أردوا أن يحدثوا الفتنة بين الجيش والشرطة في 2011 ".

وتابع مصطفى بكري:"الرئيس السيسي تحدث عن سعي الإخوان الدؤوب للإساءة للقوات المسلحة المصرية في 2011 وحتى 2013".

وأردف “ بكري”: "الرئيس السيسي قدم كشف حساب لما تم تحقيقه في السنوات الماضية في مؤتمر حكاية وطن "، مضيفا:" الرئيس السيسي أفشل مشروع الإخوان لإسقاط الدولة الوطنية في العالم العربي".