بمشاركة كوتينيو..الدحيل القطري يسقط على أرضه من برسيبوليس الإيراني بهدف في دوري أبطال آسيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري من نظيره فريق برسبوليس الإيراني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد الله بن خليفة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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جاء الفوز الوحيد برسيبوليس في مرمى الدحيل عن طريق اميد علي شاه في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وبهذة النتيجة يحتل فريق برسبوليس الإيراني المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط خلف نادي النصر السعودي متصدر الترتيب ب 6 نقاط، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة .

تشكيل الدحيل أمام برسبوليس في مباراة اليوم

في حراسة المرمى : صلاح زكريا

الدفاع: سلطان البريك - إبراهيما بامبا - سيميدو - كيم مون هوان

خط الوسط: عاصم ماديبو - كريم بوضياف - المعز علي

الهجوم: كوتينيو - مايكل أولونجا - إسماعيل محمد.



