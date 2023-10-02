التحالف الديمقراطي في جنوب أفريقيا يطلق حملة لتسجيل الناخبين

اجتاز قادة التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي في جنوب إفريقيا، يوم الاثنين عدة مناطق محلية في مقاطعة جوتنج لتسجيل الناخبين قبل انتخابات 2024.

كما استغل الحزب المناسبة للكشف عن ملصق حملته وشعاره.

ويسعى التحالف إلى الإطاحة بالمؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتهمه بالفساد وسوء الإدارة.

قال جون ستينهويزن ، زعيم DA،"نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إرسال رسالة واضحة إلى مواطني جنوب إفريقيا ، أنه إذا سئمت من الفساد ، إذا سئمت من التخلص من الأحمال ، إذا سئمت من وضع وظيفتك في وقت قصير ، فقد سئمت من البحث عن عمل كل يوم ، أن هناك أملا في مستقبل أفضل .

وفي يوليو، توصلت سبعة أحزاب معارضة بقيادة التحالف الديمقراطي إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف بهدف الإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في العام المقبل، في الانتخابات الوطنية، يصوت سكان جنوب أفريقيا لحزب، وليس لرئيس.

"نحن بحاجة إلى حكومة توفر للشعب ، حكومة ستكون بديلا ، وليس نسخة أفضل ، ولكن بديلا لما عرفناه ، والطريقة الوحيدة التي سنكون قادرين على القيام بذلك ، هي إذا كنت قادرا على التسجيل وليس فقط التسجيل ، ولكن في يوم الانتخابات في شهر مايو من العام المقبل، اخرج وصوت»، قال سولي مسيمانغا، زعيم DA Gauteng.

في انتخابات عام 2019 ، فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بنسبة 57.5٪ من الأصوات ، لكن حصته انخفضت إلى أقل من النصف في الانتخابات المحلية قبل عامين ، والتي ينظر إليها على أنها لحظة رائعة في سياسة جنوب إفريقيا.

وشهد الحزب تراجعا في دعمه في السنوات الأخيرة وسط انتقادات بأنه فشل في توفير الخدمات الأساسية وتخفيف حدة الفقر للملايين من الأغلبية السوداء في البلاد.

