الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التحالف الديمقراطي في جنوب أفريقيا يطلق حملة لتسجيل الناخبين

جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا

اجتاز قادة التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي في جنوب إفريقيا، يوم الاثنين عدة مناطق محلية في مقاطعة جوتنج لتسجيل الناخبين قبل انتخابات 2024.

كما استغل الحزب المناسبة للكشف عن ملصق حملته وشعاره.

ويسعى التحالف إلى الإطاحة بالمؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتهمه بالفساد وسوء الإدارة.

 قال جون ستينهويزن ، زعيم DA،"نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إرسال رسالة واضحة إلى مواطني جنوب إفريقيا ، أنه إذا سئمت من الفساد ، إذا سئمت من التخلص من الأحمال ، إذا سئمت من وضع وظيفتك في وقت قصير ، فقد سئمت من البحث عن عمل كل يوم ، أن هناك أملا في مستقبل أفضل .

وفي يوليو، توصلت سبعة أحزاب معارضة بقيادة التحالف الديمقراطي إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف بهدف الإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في العام المقبل، في الانتخابات الوطنية، يصوت سكان جنوب أفريقيا لحزب، وليس لرئيس.

"نحن بحاجة إلى حكومة توفر للشعب ، حكومة ستكون بديلا ، وليس نسخة أفضل ، ولكن بديلا لما عرفناه ، والطريقة الوحيدة التي سنكون قادرين على القيام بذلك ، هي إذا كنت قادرا على التسجيل وليس فقط التسجيل ، ولكن في يوم الانتخابات في شهر مايو من العام المقبل، اخرج وصوت»، قال سولي مسيمانغا، زعيم DA Gauteng.

في انتخابات عام 2019 ، فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بنسبة 57.5٪ من الأصوات ، لكن حصته انخفضت إلى أقل من النصف في الانتخابات المحلية قبل عامين ، والتي ينظر إليها على أنها لحظة رائعة في سياسة جنوب إفريقيا.

وشهد الحزب تراجعا في دعمه في السنوات الأخيرة وسط انتقادات بأنه فشل في توفير الخدمات الأساسية وتخفيف حدة الفقر للملايين من الأغلبية السوداء في البلاد.
 

مواد متعلقة

ناميبيا تعلق واردات الدجاج من جنوب أفريقيا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

زعيم جنوب أفريقيا يقول إن الأموال التي تنفق على الحرب هي "إدانة" للعالم

جنوب أفريقيا.. وفاة ما لا يقل عن 20 موظفا في دي بيرز على الطريق

وزير التنمية المحلية يبحث مع  مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا التعاون المشترك

رئيس جنوب إفريقيا: لم نجد أدلة على شحن أسلحة لروسيا

مصر تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق مبنى بجوهانسبرج

جنوب أفريقيا والصين وروسيا من بين أولى رسائل التهنئة إلى زيمبابوي بشأن الانتخابات المتنازع عليها

قمة بريكس 2023.. بنك الصين يعتزم استثمار 10 مليارات راند في جنوب أفريقيا
الجريدة الورقية