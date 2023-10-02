موزمبيق وكريدي سويس يضمنان تسوية خارج المحكمة بشأن فضيحة سندات التونة

قال UBS ، الذي اشترى منافسه السويسري، إن توصل كريدي سويس وموزمبيق، إلى تسوية خارج المحكمة بشأن قضية "الديون الخفية" ، حيث يعفي الطرفان بعضهما البعض "بشكل متبادل" من أي مسؤولية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه محاكمة في المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين في الفضيحة التي أغرقت موزمبيق، وهي واحدة من أفقر دول أفريقيا، في أزمة عميقة.

وينص الاتفاق، الذي أرسله يو بي إس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، على أن موزمبيق وكريدي سويس "قد سويا وديا الإجراءات القانونية التي بدأت في لندن".

كما أوضح، "لقد أعفى الطرفان بعضهما البعض من جميع المسؤوليات والمطالبات المتعلقة بالمعاملات" و “يسرهما حل هذا النزاع الطويل الأمد”.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن بنك يو بي إس العملاق حريص على إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة" خارج المحكمة مع موزمبيق قبل المحاكمة في لندن لتجنيب كريدي سويس معركة في المحاكم.

ولمنع إفلاس بنك كريدي سويس، اضطر بنك يو بي إس في مارس إلى شراء فرعه السابق تحت ضغط من السلطات السويسرية، ويتعين عليه الآن تسوية القضايا العديدة التي هزت البنك.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كريدي سويس وموزمبيق «هو معلم مهم في هذه الحالة، ويوضح أن UBS يتعامل مع التقاضي في Credit Suisse بوتيرة ثابتة ويحلها "، أشار UBS في رسالته الإلكترونية المرسلة إلى وكالة فرانس برس.

في أكتوبر 2021 ، تعرض كريدي سويس بشكل خاص لعقوبات بقيمة 475 مليون دولار بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية والبريطانية والسويسرية لإنهاء الملاحقات القضائية بشأن القروض إلى موزمبيق ، في قلب فضيحة فساد واسعة.

وفي عام 2013، منح البنك قروضا لشركات مملوكة للدولة تهدف إلى تمويل مشاريع المراقبة البحرية وصيد سمك التونة وأحواض بناء السفن، ولكن تم تحويلها جزئيا للحصول على رشاوى. أخفت الحكومة الديون عن البرلمان ، مع قروض من العديد من البنوك ، بما في ذلك كريدي سويس ، تقدر بحوالي 2 مليار دولار.

عندما اندلعت الفضيحة في عام 2016 ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعمهما المالي لموزمبيق ، وتخلفت البلاد عن سداد ديونها السيادية. انهارت عملتها.

في وقت الاتفاق في أكتوبر 2021 ، اتفق كريدي سويس مع السلطات البريطانية على إلغاء 200 مليون دولار مستحقة على موزمبيق.

ومع ذلك ، اتخذت البلاد إجراءات قانونية ضد شركة بناء السفن Privinvest و Credit Suisse ، من بين آخرين.