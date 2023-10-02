رد فوارغ علب الدواء لعيادة الجيزة منعاً للتلاعب

تلقت «الوفد» رداً من الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص ما نشر بتاريخ 14/8/2023 تحت عنوان «رحلة عذاب مرضى التأمين الصحى بالجيزة.. طوابير لا تنتهى لصرف الدواء ومشاجرات لحجز الكشف الطبى إلكترونياً»، والمتضمن شكوى عامة من الزحام والتكدس بعيادة الهرم الشاملة. وقد أفاد الرد بأن عيادة الهرم من أكبر عيادات فرع شمال الصعيد ويتوافر بها العديد من التخصصات وكثير من اللجان الطبية وتم تشغيل منظومة العيادات المسائية بها، وأصبحت تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً منعاً للتكدس والازدحام.

ومنظومة الحجز الإلكترونى تم تنفيذها تسهيلاً على المنتفعين للدخول مباشرة إلى طبيب التخصص المطلوب دون انتظاره وقتاً طويلاً ويتم من خلال رابط إلكترونى معلن فى العيادات التى تستخدم نظام الحجز الإلكترونى وكذا على الموقع الرسمى للفروع المنفذة للحجز.

وبخصوص الفئات التى لا يمكنها التعامل مع الحجز إلكترونياً فتم توفير عدد كافٍ من العاملين لعمل حجز إلكترونى لهم مع تخصيص نسبة لذوى الهمم وكبار السن يمكن عرضهم فى نفس اليوم دون حجز مسبق تسهيلاً عليهم.

كما تم تحديد رقم واتساب لمن لا يستطيع الحجز يمكن من خلاله أن يقوم الموظف المسئول بالحجز للمنتفع وإخطاره بالموعد.

وتوجد ثلاث صيدليات بالعيادة ويتم تكليف الصيادلة وإعادة توزيعهم بما يتوافق مع معدل التردد على الصيدليات.

وحرصاً من الهيئة على مصلحة المرضى وحفاظاً على الإمداد الدوائى وتفادياً لظهور السوق السوداء للدواء ووصول الدواء لمستحقيه وحرصاً على البيئة فإنه يتم التنبيه على مرضانا بإرجاع فوارغ الأدوية التى تم رصد تلاعب فى صرفها مثل الأنسولينات وغيرها من الأدوية التى تتعرض للتلاعب وتتسبب فى وجود نقص شديد بها فى الصيدلية عند الصرف التالى.

مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام

«أ. محمد فتحى شكر»

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى

«د. محمد السيد ضاحى»