أول تعليق من المستشار محمود فوزي على رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

علق المستشار محمود فوزي، على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له برئاسة الحملة الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤ والممثل القانوني بها، موضحًا أنه تلقى هذا الخبر بكل التقدير والاعتزاز، معقبًا: “أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية”.

الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة الحملة الانتخابية

وأوضح “فوزي”، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أنه يشكر الرئيس السيسي على ثقته الغالية والثمينة، داعيًَا الله أن يوفق الرئيس السيسي لما فيه صالح مصر والمصريين، متابعًا: “إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتني بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم، فضلاً عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعياً وجغرافياً، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سبباً أساسياً وراء هذا الشعور”.

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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثل القانوني للرئيس السيسي بها.

انتخابات رئاسة الجمهورية

ونشرت صفحة “عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية”، بموقع “فيسبوك”، :"بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. كلفت المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤".

وفي وقت سابق اليوم الأثنين، تقدّم المستشار محمود فوزي، إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، باستقالته من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد ٢٢ عاماً من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل.

وأوضح المستشار محمود فوزي، في وقت سابق اليوم الأثنين، أن تقدمه بهذه الاستقالة يأتي تمهيداً لتولي مهمةٍ جديدة، معقبًا: “أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر و كما هو مأمول”.

ختام مؤتمر "حكاية وطن"

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ كلمة فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية؛ أعلن فيها تلبية نداء الوطن مرة أخرى وعقد العزم على ترشيح نفسه لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.