صحة البحيرة تشارك فى الإحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

ترأس الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، وفدًا من مديرية الصحة، للمشاركة فى الإحتفال بالعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، والذي أقيم بميدان جلال قريطمبمدينة دمنهور، وسط حشودٍ غفيرة من أبناء المحافظة من كافة الجهات والهيئات الحكومية والشعبية، الذين جاءوا من كل مكان فى محافظة البحيرة، للإحتفال بهذه المناسبة العظيمة، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وسط مظاهر حب وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتقدم بخالص التهنئة إلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة ، وإلى شعب البحيرة العظيم، مؤكدًا بأن حرب أكتوبر المجيدة ستظل فخر وعزة فى نفس كل مصري وعربي حر، فقد كانت ملحمة وأنشودة نصر، جسدت روح العزيمة والتحدى لأبناء هذا الشعب العظيم.

وأصبحت النور والفخر فى نفوس وقلوب الجميع ، وضرب أبناء القوات المسلحة المصرية المثل فى القوة والشجاعة والقدرة العسكرية الفائقة، والفكر العسكري المتطور الذي أذهل العالم أجمع ، وشهد بهذا أكبر وأشهر القادة والخبراء العسكريين فى العالم ، بأن قدرة وشجاعة قواتنا المسلحة وعبقرية الإرادة السياسية والتخطيط العسكري الفذ فاق كل توقع وكل تفكير،فهنيئًا لمصر بجيشها العظيم ، القادر على صنع المعجزات فى كل وقتٍ وحين ، بفضل قادته وضباطه وجنوده من ابناء هذا الشعب العظيم ، الذين يدافعون ويذودون عن مقدرات الوطن ، حاملين أرواحهم على أكفهم ، همهم الدفاع والذود عن وطنهم ، فدائمًا ما يقدمون أسمى معاني البطولة ، وأيات الفداء ، ويضربون أروع الأمثلة للتضحية فى سبيل الوطن .

وأكد على التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين أثناء الإحتفال بعيد نصر أكتوبر المجيد ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر .

وتمنى للجميع دوام الفرحة والسعادة والتوفيق ، ولمصرنا الحبيبة كل خير وتقدم وازدهار ، وحفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم .