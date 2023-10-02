فيلم وثائقي عن جولة بيونسيه يصدر في ديسمبر

سيتم إصدار فيلم وثائقي يرسم جولة بيونسيه العالمية في عصر النهضة، في مسارح أمريكا الشمالية في 1 ديسمبر ، حسبما أعلنت مسارح AMC يوم الاثنين.

تقوم سلسلة المسارح بإصدار الفيلم مباشرة ، دون أي مشاركة في الاستوديو.

ستبدأ تذاكر الفيلم من 22 دولارا ، حيث ورد أن المغني سيحصل على 50٪ على الأقل من مبيعات التذاكر.

يروي الفيلم الوثائقي جولة عصر النهضة التي شملت 39 مدينة والتي اختتمت للتو بعد خمسة أشهر بدأت في ستوكهولم بالسويد وانتهت في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.

تمزج الجولة ، التي أعقبت ألبومها الحائز على جائزة جرامي لعام 2022 Renaissance ، بين لقطات الحفل وعناصر بصرية أثناء تتبع الجولة.

على مدار الأشهر الخمسة ، حضر حوالي 2.7 مليون من رواد الحفل مع الجولة التي حققت ما يقرب من 500 مليون دولار ، وفقا لبيلبورد.

يقرأ وصف الفيلم: "يتعلق الأمر بنية بيونسيه ، والعمل الجاد ، والمشاركة في كل جانب من جوانب الإنتاج ، وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها ، وإتقان حرفتها".

تشمل أفلام الفنانة السابقة فيلم Netflix 2019 Homecoming ، الذي يركز على أدائها Coachella في عام 2018.

تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان" عرضت قناة الوثائقية سلسلة أفلام حول أحداث يوم 3 يوليو 2013.

محتوى الفيلم الوثائقى كالتالى: استيقظ المصريون في صبيحة 3 يوليو 2013 وهم أكثر إصرارًا على استعادة الوطن المسلوب من جماعة الأخوان وتعلقت الأمال باضطلاع القوات المسلحة بواجباتها والانحياز لمطالب الشعب المصرى ومع إصرار الشعب المصرى على رحيل مرسى انتبه العالم لخطورة الموقف .. هكذا عبر الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن رأيه بأن الديموقراطية أكثر من مجرد انتخابات.

وأضاف الفيلم، بات الجميع في ترقب لما تسفر عنه اللحظات الأخيرة بعد اقتراب نهاية المدة التي أمهلها بيان القوات المسلحة للفرقاء السياسيين ولم يعد إلى جانب الاستقالة أو الإقالة خيار ثالث يقبله المصريون .

وأشار الفيلم، إلى أن" قضت محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وبعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى ممارسة صلاحيات منصبه وتعرضت كثير من تظاهرات المصريين لاعتداءات مسلحة من جانب أنصار الجماعة أودت بحياة 3 أشخاص في محافظة أسيوط وأصيب 6 أخرون في مدينة بنها، وسقط العشرات في منطقتى الكيت كات، وفيصل بين جريح وقتيل وتحت شعار مليونية الرحيل، استمرت المظاهرات في انتظار نهاية المهلة، التي منحها بيان القوات المسلحة، في الرابعة عصرا وبينما كانت قيادة القوات المسلحة، في حالة انعقاد دائم كانت قوات تنتشر في ارض سيناء.

"على نحو غير مسبوق وفى التاسعة من مساء الثالث من يوليو، ووسط حشد من ممثلي فئات الشعب المصرى، اعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إنهاء حكم الرئيس مرسى على أن يتولى حكم البلاد رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدارة شئون البلاد، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتخيم على الشوارع وميادين مصر فرحة استعادة وطن كاد أن يختطف".

