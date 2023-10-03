رفع 3200 طن مخلفات صلبة بمركز بلقاس بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحمله المكبرة للنظافه ورفع المخلفات ونواتج التطهير بمركز ومدينه بلقاس وذلك بمشاركة عدد 10وحدات محليه ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

واوضح" مختار"انه تم رفع 3200 طن مخلفات صلبه من كافة المناطق بنطاق مدينة والقري التابعة لرئاسة مركز بلقاس.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه تم التنسيق مع المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس والسادة رؤساء الوحدات المحلية المشاركة شملت مراكز ومدن دكرنس والسنبلاوين واجا وتمي الامديد والمنصوره وشربين ونبروه وميت سلسيل والكردي وطلخا والمطريه حيث تستمر الحملة لمده 10 ايام بمعاونه عدد 18 معده ما بين سيارات حموله 20 طن و 10 طن لوادر.

وذلك بمشاركة جهاز النظافة والتجميل واشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل.

حيث يشمل العمل رفع المخلفات بنطاق مركز ومدينة بلقاس والقري التابعة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.