الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب.. استطلاع يُوضح

كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أكبر من أن يُشارك في الانتخابات الرئاسية المُرتقبة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للاستطلاع فإن منافسه والرئيس السابق دونالد ترامب ليس أفضل منه حظا، وعدد الداعمين له منخفض أيضًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 76% من المقترعين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتولى منصب الرئيس لولاية ثانية، بينما يتشارك 48% الرأي نفسه بشأن ترامب.

وأعرب 37% فقط من الناخبين عن حماسهم وتأييدهم لاحتمال فوز ترامب، بينما أبدى 32% من المستطلعين حماسهم للتصويت لصالح بايدن.

علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن ترامب يحظى بدعم أعلى بين الجمهوريين مقارنة ببايدن بين الديمقراطيين.

وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين غير متحمسين لاحتمال ترشح كل من بايدن أو ترامب لترؤس أحزابهم على المستويين الديموقراطي والجمهوري، كما انخفض دعم بايدن خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن بايدن لن يحظى بدعم 51% من الناخبين مقابل 48% لترامب.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 19 إلى 24 من سبتمبر الماضي على 814 مشاركا.

المحكمة العليا الأمريكية تُعارض منع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية

رفضت "المحكمة العليا الأمريكية"، النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، فإنه "تم رفض التماس النظر في هذه القضية".

وفي وقت سابق، رفع الجمهوري جون كاسترو دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأصر على أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على "المتمردين" شغل المنصب.

وواجه ترامب خلال المحاكمة عدة تهم، منها الفساد المتمثل بتضخيمه قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.